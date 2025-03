Skicrosser Kappacher bei WM bester Österreicher

Adam Kappacher hat am Freitag bei der WM der Ski Crosser in St. Moritz für die beste ÖSV-Platzierung gesorgt. Der 31-jährige Salzburger profitierte im Viertelfinale in St. Moritz von einer Kollision zweier Konkurrenten, wurde Halbfinal-Vierter und dann Gesamt-Siebenter. Seine ÖSV-Kollegen Johannes Rohrweck (11.), Johannes Aujesky (15.) und Tristan Takats (28.) waren schon davor ausgeschieden. Katrin Ofner belegte als einzige qualifizierte ÖSV-Frau Rang 14.