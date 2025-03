Mord im Weißen Haus: Wohlfühl-Krimi auf Netflix

Netflix hat, um den Erfolg dieser neuen Version zu garantieren, tief in die Taschen gegriffen. „Grey’s Anatomy“-Mastermind Shonda Rhimes überwachte als Produzentin den Fortschritt der Serie, als Hauptdarstellerin wurde „Orange is the new Black“-Star Uzo Aduba verpflichtet, und als Gaststars sind etwa Kylie Minogue, Susan Kelechi Watson („This is Us“) oder Giancarlo Esposito („Breaking Bad“) dabei.