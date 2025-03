Lawine! Nur noch Kopf ragt aus Schneemassen heraus

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag in Osttirol ab: Drei Skitourengeher wurden von einer Lawine rund 200 Meter mitgerissen. Während sich einer der Männer mittels Airbag an der Oberfläche der Schneemassen halten konnte, wurden die anderen beiden teilverschüttet. Bei einem 24-Jährigen ragte nur noch der Kopf heraus.