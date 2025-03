Kuh „Ludi“ steckte nach Flucht in Misthaufen fest

Kuh „Ludi“ war Mittwochfrüh in Lasberg-Edlau bis über den Bauch in einem Misthaufen eingesunken und stecken geblieben. Die Freiwillige Feuerwehr Lasberg wurde daher gegen 7.45 Uhr zur Rettung gerufen. Zusammen mit der Landwirtin und ihrem Partner gelang es, mit einem Hoftrac die Kuh so weit von den Fäkalien zu befreien, dass sie dann „in einem gemeinsamen Kraftakt schließlich befreit werden konnte“, so die Feuerwehr.