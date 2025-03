Hollywood nimmt sich gekonnt selbst auf den Arm

Die Serie hat einen stark episodischen Charakter, in jeder Folge wird ein neuer Teil von Hollywood entzaubert. Das gelingt in einigen Folgen fantastisch, wenn etwa Matt von seinem Chef Griffin („Breaking Bad“-Star Bryan Cranston) dazu verdonnert wird, einen Blockbuster über das in den USA beliebte Getränk Kool-Aid zu produzieren oder wenn er verzweifelt versucht, eine perfekt diverse Besetzung für einen Film zu finden, um nur ja nicht gecancelt zu werden.