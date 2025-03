E-Bike-Fahrer starb nach Unfall im Kreisverkehr

Mehrzahl Pensionisten

Dieser Unfall ist gemäß einer Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) geradezu „klassisch“, was das Unfallopfer und den Ort des Geschehens angeht. Denn 84 Prozent aller Fahrradunfälle passieren auf öffentlichen Straßen, nicht auf Radfahrstreifen oder Radwegen. Und bei den getöteten Bikern sind die Senioren seit Jahren in der Mehrzahl. Im Vorjahr waren vier der sieben in Oberösterreich ums Leben gekommenen Biker über 64 Jahre alt. 2023 waren sechs von elf getöteten Radlern in Oberösterreich Pensionisten, im Jahr 2022 von 17 verstorbenen Bikern sogar zwölf über der 64-Jahre-Grenze.