Zwei Teamspieler mitten unter den „Verrückten“

„Wir haben es geschafft, uns selbst diese Chance gegeben, dort mitzuspielen“, funkt der 21-Jährige an die „Krone“, „jetzt müssen wir noch einmal versuchen, alle Reserven zu mobilisieren.“ Zum Auftakt wartet am Freitag Memphis in Seattle, Mbemba und Colorado State brauchen dort den elften Sieg in Folge. „Wir blicken von Spiel zu Spiel – und schauen, wie weit wir kommen.“