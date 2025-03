Welche Fragen haben Sie an Karl Mahrer?

Wie kann ich meine Frage an ÖVP-Chef Karl Mahrer richten? Ganz einfach: Schicken Sie uns ein Mail oder einen Brief (Betreff: Mahrer). Oder auch ein Video, in dem Sie in Selfie-Manier direkt in die Kamera sagen, was Sie von Karl Mahrer wissen wollen. Die schriftlichen Fragen werden dem ÖVP-Chef in der Redaktion vorgelesen, die Videos auf einem Bildschirm dem Politiker direkt vorgespielt.