Kleinflugzeug stürzt ab: Alle Insassen tot

Das einmotorige Propellerflugzeug des Typs EA-400 sei um 17.20 Uhr auf dem Flugplatz Samedan mit dem Ziel Roskilde in Dänemark gestartet, teilte die Bündner Kantonspolizei am Dienstagvormittag mit. Zwei Minuten später stürzte das Flugzeug am nördlichen Dorfrand von La Punt Chamues-ch in bewohntem Gebiet ab und brannte vollständig aus. Alle Flugzeuginsassen kamen ums Leben.