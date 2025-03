145 Stufen, um Fasten-Patzer zu sühnen?

145 Stufen führen zu unserer aussichtsreichen Redaktion in den fünften Stock. Was mir mittlerweile auffällt: Immer mehr „Krone“-Mitarbeiter, eigentlich sonst eifrige Liftfahrer, quälen sich zumindest ab und an Schritt für Schritt nach oben. Vielleicht, um so manchen Fasten-Patzer zu sühnen? Wer weiß. Für mich zumindest ist klar: Auch weiterhin dürfen die 145 Stufen nicht zum Endgegner für mich werden!