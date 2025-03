Einbrecher stahlen Tresor aus Einfamilienhaus

Unbekannte Einbrecher trieben am späten Montagnachmittag im Tiroler Aldrans (Bezirk Innsbruck-Land) ihr Unwesen: Die Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein und stahlen einen Tresor mitsamt Bargeld, Sparbüchern, Schmuck und Co. – der Schaden ist mit mehr als 10.000 Euro enorm.