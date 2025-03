Der Autofrühling in Neusiedl am See

Besuchen Sie das Autohaus Weintritt in Neusiedl am See beim Autofrühling am 21. & 22. März. Zusätzlich erwartet Sie am Samstag von 9 bis 11 Uhr neben einem köstlichen Frühstück auch die Gelegenheit zum Austausch mit Markus Bauer von Suzuki Austria. Er steht Ihnen als Experte für alle Fragen rund um Suzuki-Modelle und aktuelle Angebote zur Verfügung.