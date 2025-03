„Kein Respekt!“ Legende Gattuso flippt völlig aus

Gipfeltreffen in Kroatien, Erster gegen Zweiter, Hajduk hätte die Chance gehabt, mit einem Sieg über Rijeka die Tabellenführung auszubauen, stattdessen setzte es eine herbe 0:3-Klatsche gegen den Verfolger. Kein Wunder, dass der ohnehin schon emotionale Gennaro Gattuso beim anschließenden TV-Interview mit dem kroatischen Sender „MaxSport 1“ richtig geladen war. Und diesen Frust ließ er auch gleich am ehemaligen kroatischen Teamspieler Joško Jeličić, der als Experte fungierte, aus. „Sie reden zu viel“, fauchte Gattuso. „Sie haben Fußball gespielt und kennen diese Situationen. Sie reden immer schlecht über uns.“ Jeličić fehle es an Respekt, sagte Gattuso mit erhobenem Zeigefinger. Der Beschuldigte entgegnete: „Ihr Team hat schlecht gespielt. Sie haben keinen Respekt vor mir, wenn Sie mit erhobener Hand reden.“