Die Zecken haben ihren Winterschlaf schon beendet

Kalte Nächte und keine Futterpflanzen

Nicht nur Zecken, sondern auch vielen anderen Arten bereitet das Probleme. „Die meisten Futterpflanzen blühen noch nicht, wenn die Tiere aus ihren Verstecken kriechen. In den Nächten wird es außerdem immer noch sehr kalt, was ihnen nicht guttut“, so der Experte.