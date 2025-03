Stadl an der Mur: Fußgänger von Auto erfasst

Ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Murau kollidierte am Samstagabend auf der B97 in Fahrtrichtung Stadl an der Mur mit einem 54-jährigen Fußgänger aus Salzburg, der unauffällig auf der Straße unterwegs war. Dabei wurde der Fußgänger an den Fahrbahnrand geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er ins Krankenhaus Tamsweg gebracht.