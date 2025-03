Stell Dir vor, es ist Wahl und kaum einer geht hin

Zwang oder Misstrauen?

„Hier müssen wir dringend Maßnahmen setzen, damit die Wirtschaftskammerwahl nicht zur reinen Funktionärswahl verkommt“, diagnostiziert Reinhard Langthaler, Obmann der Freiheitlichen Wirtschaft, der mit einem Plus von 7,5 Prozent den zweiten Platz erobert hat. Auch die Unos sehen die niedrige Beteiligung als „Wermutstropfen“ für das bisher stärkste pinke Ergebnis bei der Kammerwahl. Die Ursache orten sie in der Zwangsmitgliedschaft. Für August Lechner, Sprecher der Grünen Wirtschaft, die in NÖ den Verlust von knapp 1,8 Prozent beklagt, spiegelt das Fernbleiben der Mehrheit der Unternehmer von der Wahlurne „das Misstrauen in politische Institutionen“ wider.