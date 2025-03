Borowskis würdiger Abschied vom Kieler „Tatort“

Zufrieden ist zu wenig. Ich bin glücklich damit“, sagt Axel Milberg über den Abschied seiner Krimifigur Klaus Borowski. Er hat dabei viel Mitspracherecht gehabt: „Der NDR war so freundlich, mich zu fragen, was ich mir wünsche.“ Wofür er sich entschieden hat, wird hier natürlich nicht verraten. Seine Fans werden ihn jedenfalls vermissen, den kauzigen und überlegten Ermittler, der in 44 „Tatort“-Fällen auf erfolgreicher Mörderjagd war.