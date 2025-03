Himmlischer Klamauk mit höllischen Folgen

Wäre es nicht so traurig, man müsste swingend Shirley Bassey zitieren: „It’s All Just a Little Bit of History Repeating“. Doch die Geschichte, die sich da im Schauspielhaus wiederholt, kommt zwar als Komödie daher, ist letztlich aber eine Tragödie: Denn man zeigt Maria Lazars in den 1930er-Jahren geschriebene und erst im Vorjahr in Innsbruck uraufgeführte Polit-Farce „Die Hölle auf Erden“, die sich trotz ihres Alters wie ein Kommentar auf die Gegenwart liest.