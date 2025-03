Grunzender Nachwuchs im Innsbrucker Alpenzoo

Derzeit noch gestreifte Fellzeichnung

Die gestreifte Fellzeichnung der Ferkel dient ihnen in der Natur als perfekte Tarnung. Die Streifenzeichnung verschwindet jedoch nach einigen Monaten und wird dann durch das dunklere Fell erwachsener Wildschweine ersetzt. Wer die Wildschwein-Babys also in ihrem derzeitigen „Outfit“ sehen will, der sollte ihnen möglichst bald einen Besuch abstatten.