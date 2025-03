Serbien ohne Rekordtorschütze gegen Österreich

Quartett in Wien gesperrt

Im Hinspiel am Donnerstag (20.45 Uhr) in Wien fehlen mit Salzburg-Legionär Aleksa Terzic, dem Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic und Andrija Zivkovic zudem vier Spieler wegen einer Gelbsperre. Stojkovic muss also fast seine gesamte Abwehr umbauen. Im Angriff kann er dafür auf Juventus-Stürmerstar Dusan Vlahovic zurückgreifen. Für Salzburg-Stürmer Petar Ratkov war kein Platz im Kader. Die Entscheidung im Kampf um die Teilnahme an der Liga A der Nations League im Jahr 2026 fällt am 23. März (Sonntag, 18.00 Uhr/live ServusTV) in Belgrad.