Nach Rapid-Sieg: Österreich bleibt in den Top-15!

Bei einer österreichischen Endplatzierung in der Fünfjahreswertung auf Rang 13 oder 14 würde der heimische Meister im Sommer 2026 im Champions-League-Play-off einsteigen und hätte damit zumindest eine Teilnahme an der Europa-League-Ligaphase sicher. Der Vizemeister würde in der zweiten Champions-League-Quali-Runde beginnen, der Cupsieger in der dritten Europa-League-Quali-Runde und die beiden weiteren ÖFB-Starter jeweils in der zweiten Conference-League-Quali-Runde – genauso, wie es im kommenden Sommer der Fall sein wird.