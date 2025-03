Cyber-Betrüger „kapern“ PC und räumen Konto leer

Es war eine unscheinbare, seriös wirkende SMS, mit der die skrupellosen Kriminellen ihr 52-jähriges Opfer in die Falle gelockt hatten. Im Namen der Finanzbehörde wurde dem Mann aus Faak am See Ende Februar mitgeteilt, dass seine Finanz-Online-Zugangsdaten angeblich abgelaufen seien, und er diese umgehend aktualisieren müsse.