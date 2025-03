Schlagergarten Gloria kämpft um Fortbestand

Teure Fixkosten

40.000 Euro braucht man alleine für Infrastruktur (Polizei, Müllentsorgung, Bühne, Ton, Security, Sanitäranlagen etc.), 15.000 für Künstler und das 30-köpfige Team. Mit einem „Schwarmfunding“ über GoFundMe soll der Schlagergarten am 27. April nun doch stattfinden können: „Wenn jede Biene, die zum Schlagergarten fliegt, einen Fünfer in den virtuellen Hut haut, geht es sich aus.“