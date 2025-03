Jugend braucht Orte zum Staunen & Experimentieren

Die Neugierde wird Kindern bekanntlich in die Wiege gelegt. Schon von den allerersten Schritten an geht es auf Entdeckungstour durch die große und kleine Welt. Damit auch Jahre später dieser Wissensdrang noch gestillt werden kann, wurden nun 700 Kinder und Jugendliche zu Experten für Umwelt- und Naturwissenschaften „ausgebildet“. Bei den Umwelt.Wissen-Tagen an der Fachhochschule Wiener Neustadt wurde eifrig die Faszination und das Verständnis für Klima, Natur und Biodiversität geweckt.