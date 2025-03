Die kleine Botin bastelt einen Frühlingskranz

Ich liebe derzeit die Farben „flieder“ und „blass-lila“. In der Symbolik stehen diese Farben für Kreativität, Frühling, Sanftheit und Erneuerung – perfekt also für die neue Wohnungsdeko im März. Es darf jetzt ein bisschen bunter werden! Ich wollte allerdings nicht alles neu kaufen – also habe ich im Bastelarchiv gekramt und einiges gefunden: einen goldenen Deko-Ring aus Messing, Wollreste in lila, lila Filz und ein paar kleine weiche Pompoms.