Motorradunfall: Junger Mann (21) in Lebensgefahr

Gegen 20.30 Uhr löste am Mittwoch ein so genannter E-Call einen Polizeieinsatz aus. Eine Streife wurde zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Maria Buch gerufen. Am Einsatzort fanden die Beamten einen 21-jährigen Motorradlenker und seine 16-jährige Mitfahrerin schwer verletzt neben der Fahrbahn vor. Sie wurden bereits vom Roten Kreuz und einem Notarzt versorgt.