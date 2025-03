Geplatzer Bayern-Traum und die große Stunde

Aufgewachsen in den Banlieues von Paris, wechselte er 2015 als neunjähriger Knirps in die berühmte Akademie von Chelsea. 2021 dann der erste Dämpfer in der vielversprechenden Karriere: Etliche europäische Topklubs rissen sich um das Top-Talent, der große FC Bayern schien das Rennen zu machen. Soglo trainierte zwei Wochen am Campus der Münchner, der Deal schien fix zu sein, doch der Weißwurst-Klub entschied sich dann überraschend gegen den damals 16-Jährigen.