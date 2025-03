„Schieß doch, du Kasperl!“ Junger Kärntner ist tot

Warum ein junger Mann in Kärnten sterben musste, ist auch nach dem Prozess unklar. Fest steht, er war zur falschen Zeit am falschen Ort, als sich aus einem Gewehr ein Schuss löste. Zunächst wurde in dem Fall wegen Mordes ermittelt – übrig geblieben ist eine Verurteilung zu teilbedingter Haft wegen grob fahrlässiger Tötung.