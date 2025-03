Menschliche Überreste in NS-Gedenkstätte gefunden

Untersucht wurde in der ehemaligen NS-Tötungsanstalt Hartheim in Oberösterreich die bislang von Ausgrabungen unberührte Nordseite des Areals. Dort wurde vergangene Woche ein großflächiges Aschefeld mit verbrannten menschlichen Überresten sowie Knochenresten gefunden. Die Überreste wurden in rund einem Meter Tiefe auf einer Fläche von etwa 450 Quadratmetern freigelegt.