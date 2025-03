Heimische Firmen punkten mit Top-Geschäftsideen

Live dabei bei LeMans, Formel 1 und Obama

Kameraseilbahnsysteme, die bei internationalen Großevents zum Einsatz kommen, produziert die Firma CamCat aus Rekawinkel. Das Besondere daran ist, dass es außergewöhnlich sicher funktioniert. „Weit über alle TÜV-Vorgaben hinaus“, so CEO Alexander Brozek stolz. Deshalb trotzen diese Kameras auch jedem Wetter, egal ob in der Wüste, im Schnee oder in eisigen Höhen. So war CamCat sogar bei der Angelobung von Präsident Obama in den USA dabei. Weitere Einsätze findet das System regelmäßig bei Formel-1- und NASCAR-Rennen, beim 24-Stundenrennen von LeMans oder beim Ryders Cup. „Aktuell planen wir die Winterspiele 2026 in Italien“, freut sich Brozek.