Zwei Unternehmerinnen zeigen, wie es gehen kann

Zwei Unternehmerinnen machen anderen Mut

Am eigenen Leib hat das die Kräuterexpertin Stephanie Neuner erfahren, die den Tiroler Familienbetrieb ihrer Mutter übernommen hat. Seit 15 Jahren ist die 40-Jährige bereits als Unternehmerin tätig. „Es bringt wenig, sich an klassischen Rollenbildern anzupassen“, sagt Neuner auf die Frage, was ihr geholfen habe, sich in einer oft männerdominierten Geschäftswelt durchzusetzen. „Zudem ist es essenziell, sich mit Menschen zu vernetzen, die gegenseitige Unterstützung bieten.“ Ohne Hürden ging es aber auch bei ihr nicht: „Es erfordert ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und viel Durchhaltevermögen.“