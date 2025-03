Das AK-Ferienprogramm – toll und preiswert

Tolle Kombination aus Lernen und Freizeitspaß

Das Betreuungsangebot von AKtiv Lernen ist angelehnt an das Modell der verschränkten Ganztagsschule und stellt eine Kombination aus einer qualitätsvollen Lernbetreuung in den Gegenständen Mathematik, Englisch und Deutsch und einem Freizeit- und Workshopangebot dar. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule sowie der 1. bis 4. Klasse Mittelschule und AHS-Unterstufe.