Vier Kinder verletzt: A2 war nach Unfall gesperrt

Auf der A2 in Fahrtrichtung Süden ist es am Montagnachmittag kurz vor der Autobahnabfahrt Graz-Ost zu einem Unfall gekommen. Aus noch unbekannter Ursache verlor ein 37-jähriger Lenker aus dem Bezirk Weiz die Kontrolle über sein Fahrzeug, in dem auch seine vier Kinder (2, 5, 9 und 11 Jahre alt) saßen.