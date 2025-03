YouTuber (20) stellt Weltrekord im Stillstehen auf

Eigentlich hätte der Titel auch an Österreichs Politik gehen können – nach 137 Tagen Regierungsverhandlungen. Den Weltrekord im Stillstand hat jetzt aber ein YouTuber in Santa Monica, US-Staat Kalifornien, aufgestellt. Schlaflose 38 Stunden harrte „Norme“ in einer belebten Einkaufsstraße aus. Das Spektakel übertrug der 20-Jährige live ins Internet.