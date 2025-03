Brandhaus unbewohnbar – „Keiner landet auf Straße“

„Binnen weniger Minuten ist alles in Flammen gestanden“, erinnert sich eine Bewohnerin gegenüber der „Krone“ an die bangen Augenblicke. „Es ist so traurig, in meinem Zimmer ist alles Asche“, meint ein Schulmädchen. Alle Bewohner blieben unverletzt, auch sämtliche Haustiere konnte die Feuerwehr in Sicherheit bringen.