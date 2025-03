Logistiker Gebrüder Weiss mit sattem Umsatzplus

Netzwerkausbau in den USA und in Deutschland

Im Bereich „Air & Sea“ verzeichnete das Unternehmen mit 939 Millionen Euro und einem Plus von 21 Prozent den höchsten Umsatzanstieg. Das Wachstum ist unter anderem auf den Ausbau des Netzwerks in den USA und Deutschland sowie hohe Transportvolumina im Transpazifik-Handel zurückzuführen. Zudem sorgten steigende Seefrachtraten für Exporte von China nach Europa für Dynamik. Aufgrund der Angriffe im Roten Meer mussten die Containerschiffe die längere Route um das Kap der Guten Hoffnung nehmen, anstatt den Suezkanal zu passieren.