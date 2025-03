„Ich will euch alle abstechen und aufschlitzen!“

„Ich stech’ dich ab, ich schlitz’ dich ab!“, so bedrohte ein Tschetschene (25) am Freitag gegen 7.45 Uhr früh in einer Straßenbahn im Linzer Stadtzentrum eine gleichaltrige Frau, die er gar nicht kannte, mit dem Umbringen. Der psychisch Kranke kam in U-Haft.