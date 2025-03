Geknackte App brachte Drogenbarone vor Gericht

Mehrere Täter verurteilt

Bis heute arbeiten die Strafbehörden auch in Österreich ab, was damals bekannt wurde. Am Linzer Landesgericht wurden inzwischen mehrere Bosnier verurteilt, die sich aus Slowenien hunderte Kilo Cannabiskraut und Kokain liefern ließen. Der Haupttäter (36) hatte 343 Kilo Marihuana und 25,8 Kilo Koks geordert, wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Ein Komplize (41) hatte 217 Kilo „Gras“ und 200 Gramm Kokain bestellt, musste ebenfalls für zehn Jahre hinter Gitter.