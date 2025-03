Jubiläumssaison: Alte Höfe und gelebte Tradition

Veranstaltungen richten sich an alle Generationen

Für die am 19. März startende Jubiläumssaison haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen. Gespannt sein darf man unter anderem auf das erste „Tiroler Bierfest“ am Vatertag oder das große Jubiläumsfest am 29. Juni, das sicher zu den Höhepunkten des Festjahres zählt. „Unser Ziel ist es, Traditionen nicht nur zu bewahren, sondern sie durch Erlebnisse lebendig zu machen“, betont Thomas Bertagnolli, der wissenschaftliche Leiter des Museums. Ein Schwerpunkt liege auf der Integration von Jung und Alt. Vorbeischauen lohnt sich!