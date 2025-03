Heurigenort ist jetzt fest in weiblicher Hand

Von den Mandaten her hat sich bei der ÖVP in GumpoIdskirchen nichts verändert, einiges jedoch an der Spitze. Bürgermeister Ferdinand Köck – er war 20 Jahre lang Ortschef – ging in Pension. Nun wird die idyllische Weingemeinde im Bezirk Mödling erstmalig von einem Damen-Duo regiert.