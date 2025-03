Funkenabsagen wegen Waldbrandgefahr

Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr fällt der Funken der Funkenzunft Bings-Stallehr-Radin um etwa fünf Meter kleiner aus, wie es auf Facebook hieß. Im Montafoner Vandans will man am Sonntagabend je nach Wetterlage kurzfristig in Abstimmung mit der Feuerwehr und dem Bürgermeister entscheiden, ob der Funken angezündet werden kann. Auch in mehreren Orten in Liechtenstein gab es Absagen oder Verschiebungen, so werden etwa in Schaan und Balzers die Feuer nicht entzündet.