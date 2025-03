Mensch oder Maschine? Wer gewinnt das Match?

Die Angst davor, von Maschinen ersetzt zu werden, geistert schon lange herum. Doch sie war wohl noch nie so berechtigt wie jetzt. Die Welt steht an einem Scheidepunkt. Grund genug für die Arbeiterkammer Vorarlberg, im Rahmen der Vortragsreihe „Wissen fürs Leben“ die renommierte österreichische Philosophin Lisz Hirn nach Feldkirch einzuladen. Eine zentrale Frage ihrer Arbeit ist: „Wie muss er sein, der neue Mensch“? In ihrem Vortrag diskutierte Hirn die Auswirkungen der technologischen Entwicklung auf unser Selbstverständnis und betonte die Notwendigkeit, das Menschsein neu zu denken. Klingt sehr philosophisch? Ist es auch, aber die Thematik hat einen ganz realen und greifbaren Hintergrund. Denn viele politische Entwicklungen gehen gerade in eine bedenkliche Richtung, was sich zum Teil auch in einem neuen Verständnis von Technologie widerspiegelt. Der Mensch soll optimiert werden – die Vision vom Übermenschen, der fehlerfrei und perfekt ist, ist salonfähig geworden.