Für diese Autos blätterte Mateschitz Vermögen hin

Dem britischen Boulevardmedium erklärte Mateschitz: „Ich freue mich sehr, dass Bernie mir sein Vertrauen geschenkt hat, diese historisch bedeutsame Sammlung zu betreuen. Sie wird sorgfältig bewahrt, im Laufe der Jahre erweitert und in naher Zukunft an einem geeigneten Ort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ In der Nähe des Hangar-7 in Salzburg soll man die Boliden künftig bewundern können.