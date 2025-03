Mit Rodel von Niederthai zur Schweinfurter Hütte

Die Route leitet bald noch einmal kaum spürbar ansteigend dahin. Nach der Überquerung des Bachs zieht sie vorbei an den im Winter geschlossenen Horlachalmen in einen sonnigen Bergkessel. Hier führt der Weg wieder steiler empor und schließlich zur Schweinfurter Hütte, die jetzt gut erkennbar ist. Sie befindet sich quasi am Schnittpunkt zwischen Horlach- und Zwieselbachtal. Nun wird gerastet und eingekehrt.