Team-Kombi abgesagt ++ Rapid bei Banja Luka

Der Team-Bewerb der nordischen Kombinierer fällt dem Wind zum Opfer, Matthias Mayer wird doch nicht auf die Piste zurückkehren und Rapid bestreitet heute das Conference League Achtelfinal-Hinspiel in Bosnien – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 6. März.