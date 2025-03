Würstelstand-Affäre: FPÖ nimmt die Schärfe raus

Eder widerruft praktisch sein Geständnis, einst im Alleingang 710.000 Euro an FPÖ-Parteigeldern veruntreut zu haben: „Natürlich war’s i net allein!“ Später nahm er diese Aussage aber wieder zurück. In der Finanzcausa rund um die FPÖ Graz (in Summe gelten fast zwei Millionen Euro an Fördergeldern als verschollen) wird ja seit mehr als drei Jahren ermittelt, mehr als Dutzend Personen werden – inklusive diverser Nebenstränge – als Beschuldigte geführt. Im Fokus stehen aber insbesondere neben Eder noch der frühere Vizebürgermeister Mario Eustacchio und der einstige Klubchef Armin Sippel – für alle gilt die Unschuldsvermutung.