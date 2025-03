Aus für beliebtes Ausflugslokal im Raxgebiet

„Ich muss mein Baby, das ich zu Corona großgezogen habe, jetzt leider weglegen.“ Viel Wehmut liegt in diesen Worten von Raxseilbahnen-Betreiber Bernd Scharfegger. Er hatte das beliebte Ausflugslokal „Am Wasserwerk“, am Ende des wildromantischen Wasserleitungsweges im Höllental, knapp vor Corona als Pächter von der Stadt Wien übernommen. Hielt man sich in dieser Zeit noch mit Take-away-Gerichten und mit zahlreichen „Lockdown-Touristen“ gut über Wasser, so ließ das Geschäft nach der Pandemie leider wieder nach.