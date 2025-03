„OP-Wartezeit treibt mich finanziell in den Ruin“

Beruflich ist Michael König als Baumkletterer in luftigen Höhen unterwegs. Doch nun droht ihm finanziell der tiefe Fall. Denn der 47-Jährige aus Götzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha hatte – wie sich später herausstellte – vor knapp zwei Wochen einen Leistenbruch erlitten. „Es hat anfangs nur komisch gezogen, am nächsten Tag hatte ich dann aber höllische Schmerzen“, schildert er.