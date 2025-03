Luft & Liebe: Skurrile Fasten-Methoden der Stars

Am Aschermittwoch beginnt offiziell die Fastenzeit. Während viele auf Fleisch oder Alkohol verzichten, um es sich zu Ostern umso mehr schmecken zu lassen, setzen einige Stars auf dauerhaften Verzicht. Doch nicht nur in der traditionellen Fastenzeit, sondern das ganze Jahr über sagen Promis bestimmten Genüssen den Kampf an.