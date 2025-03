„War mit ihm wirklich alles in Ordnung?“

„Eines ihrer schlechtesten Spiele“

„Mbappe erlitt einen alarmierenden Blackout auf allen Ebenen, wurde bei jeder einzelnen Aktion gestoppt, als würde er mit Blei in den Beinen spielen“, so das knallharte Urteil der „Marca“. „Mbappe und Vinícius behielten die gleiche Linie bei, die sie gegen Betis gezeigt hatten: Sie waren nicht zu sehen. Ein unverständliches Spiel der beiden Stars, die eines ihrer schlechtesten Spiele in dieser Saison ablieferten. Vor allem der Franzose wirkte so gedämpft, als hätte man ihm mehr als nur einen Zahn gezogen.“ Zur Erklärung: Vor kurzem hatte sich Mbappe einer Weisheitszahn-OP unterzogen.